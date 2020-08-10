探射燈：水果睇真啲　國產扮來佬貨　賣得平有古怪

市面出售的各國水果令人眼花繚亂，東網記者近日直擊有商販利用日本名產水果的名氣兜售國產貨，有人以低價銷售聲稱來自日本的蜜瓜及提子；亦有標示為夏威夷的木瓜，卻被發現由內地產品的紙箱盛載。法律界人士直指，商販虛假陳述水果的產地已有機會違反《商品說明條例》。

荃灣楊屋道一水果檔標售每個30港元的玫瓏蜜瓜，店員聲稱蜜瓜來自日本，惟蜜瓜上的招紙卻寫「糖瓏瓜」。同一檔出售的木瓜每個皆印有「夏威夷」字樣，價格低至10港元5個，惟盛載木瓜的紙箱卻印上來自海南省。

同樣出售玫瓏蜜瓜的大埔富善街市一水果檔，蜜瓜印有「玫瓏」二字的簡體字，下方還有兩句日文，每個僅售25港元，店員起初指蜜瓜來自日本，後來又改口稱來自台灣。深水埗亦有水果檔出售玫瓏蜜瓜，每個只售20港元，店員稱蜜瓜是日本種子，卻拒絕透露產地。

在屯門新墟一檔水果檔，店員推銷每束50港元的日本提子，豎立一個寫有「晴王」（日本岡山香印青提子品牌）的紙牌，當問及產地時，店員則避而不答，及後卻指着身後一個印着簡體字的紙箱。

九龍果菜同業商會理事長張志祥甫看到上述玫瓏蜜瓜的包裝，已判斷有關蜜瓜並非來自日本，可能是引入日本蜜瓜種子再於內地種植的品種。張指購買水果時，第一個最容易辨識的方法是價錢，其次是標籤，如正宗靜岡蜜瓜多數貼有藍色或銀色的雷射標籤。

本身為海外入口果菜商會會長的香港食品委員會主席吳永恩亦指，市面存在不少內地種植卻模仿日本包裝的水果，通常不會寫明種植的農場，卻在包裝上印日文，建議市民留意價錢，光顧良好商譽水果公司。

「產品來源地係一個重要嘅商品說明資料，如果商販聲稱嘅產地同事實不符，就會違反條例。」執業大律師陸偉雄指，商販若只寫「晴王」二字，沒有表示提子來自日本，也指明來自印簡體字的箱，則屬證據不足；至於有人最初稱蜜瓜來自日本，及後又改稱來自台灣，可能有來自日本或有日本種子的意思，相信亦較難入罪。

海關發言人指，由2018年至今年6月底，接獲9宗水果的舉報調查個案，當中5宗成功檢控。發言人指，在營商過程或業務運作中，所有標示或附在商品上的商品說明必須正確無誤。

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