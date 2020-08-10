慢阻肺病主因是吸煙　治療首選吸入式氣管藥

吸煙危害健康，有呼吸系統科醫生表示，慢性阻塞性肺病簡稱慢阻肺病，8至9成原因是由吸煙引起，亦有遺傳因素影響，建議市民徹底戒煙，不要利用電子煙或加熱煙等方法戒煙。

香港浸信會醫院呼吸系統科顧問醫生葉家舜表示，慢阻肺病的症狀包括出現咳嗽及黏液濃稠的痰，又或是較同齡人士容易出現氣喘及喘鳴等症狀，嚴重更有機會出現呼吸衰歇情況。他指患者病發年齡多數約50歲或以上，但患者年紀參差，而吸煙人士及有機會接觸二手煙等人士更需多加留意。

他舉例指，如地盤工作者因工作因素較容易吸入污濁空氣，加上附近工友多是吸煙人士，令其患上此病的風險增加。另外，老人家如本身有其他長期病患，包括心臟病、血壓高等有機會出現併發症，如腳腫問題。

談及治療方式，他指首選為吸入式氣管藥，較嚴重則會處方口服藥物。吸入式氣管藥包括短效及長效吸入劑。傳統的短效吸入劑方便市民隨身攜帶，通常一日可吸入四次；長效吸入劑通常每日吸入一次，最多早晚各一次，其輸送及發揮穩定性較高，患者最多每日共可吸入六次氣管藥，切勿擅自增加劑量。他指吸入式氣管藥整體操作不算困難，只要多加練習便可。

他又稱，藥物雖然對絕大部分患者的病情有顯著幫助，過往曾有患者使用藥物後，由行到路口已出現困難，使用藥物後行半個鐘至一個鐘都沒有問題，但他同時強調，患者受損功能不可逆轉，部分市民尤其是長者更誤以爲戒煙後容易死亡的觀念亦屬錯誤，呼籲市民盡早戒煙及切勿諱疾忌醫。