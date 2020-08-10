網民熱話：遊大美督遺失頸鏈　好心人報料戲劇性尋回

一般人在公眾地方遺失財物，都打定輸數難以尋回，不過偶然亦有「奇迹」的出現。日前有網民遊大埔大美督時，不慎遺失一條頸鏈，在不抱一絲期望下於社交平台發貼尋找，卻意外獲好心人報料，事主凌晨趕往尋找，竟戲劇性尋回頸鏈。

網民Jerry Lui昨日(9日)在facebook 群組「Tai Po 大埔」發文，指自己已尋獲頸鏈，感謝一眾幫手的「谷友」。事緣事主於前日黃昏時分往大美督郊遊，期間不慎遺失一條銀色頸鏈連十字架吊墜。事件令事主耿耿於懷，在不抱期望下凌晨在群組發文，希望有人拾獲並把具紀念價值的頸鏈交還。豈料清晨近4時收到「谷友」報料，指較早前曾在船灣淡水湖主壩見過類似頸鏈，並提供詳細地點。

由於事隔一段時間，事主本抱着已被人執走的心態，但「谷友」指頸鏈在路邊未必有人發現。突如其來的「曙光」，事主決定「漏夜」趕到現場尋找。在漆黑的環境下找了幾輪依然未有發現，在打算放棄時，竟發現頸鏈原來就在腳邊，失而復得下更剛好遇上日出。事主拍下頸鏈及日出的照片發文，分享過程並感謝一眾關注及廣傳貼文「谷友」。

不少網民都留言祝賀事主，「好有愛呀」、「係你嘅始終都係你嘅，是緣分吧！」。亦有人分享失而復得的經歷，「凡事盡力一試，必有奇迹」。報料的「谷友」也有現身留言祝賀：「恭喜你搵得返，人生滿希望」。

網民有話說

Tensaki Shinkin：失而復得～是緣分呢！

Ng Bernard：有貴人幫助，一早就咁Lucky，掂啊

Fung Ling Tsoi 一個不放棄追尋的人+一個好心網友，造就這個完美結局

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