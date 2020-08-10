港區國安法：黎智英涉勾結外國勢力3罪被捕　戴手銬押返警署

港區國安法實施超過1個月，警方國安處今早(10日)拘捕壹傳媒黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層等7人，涉勾結外國勢力，違反國安法，或串謀欺詐等罪。黎智英今早約9時40分遭鎖上手銬，帶離住所。警方之後派員分批到壹傳媒大樓、黎智英次子經營的食肆「四季常餐」及「YakiniKuu」搜證，並押解黎返回壹傳媒的辦公室協助調查，之後押黎返旺角警署。而壹傳媒行政總裁張劍虹亦被鎖上手銬押返其辦公室助查。壹傳媒大樓於下午約2時半解封。

至下午4時，警方在社交網站專頁指，至今拘捕至少9人，全部為本地男子，年齡介乎23歲至72歲。他們涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方行動仍然進行中，不排除更多人被捕。據了解，新增被捕的2名男子姓李，為「我要攬抄」團伙人員，他們分別被押往沙田及紅磡搜屋。

其中7名被捕人士包括黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。而身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。Mark Simon今早在社交網站貼文，公告黎智英涉嫌勾結外國勢力被捕的消息。

黎智英被捕罪名為涉嫌違反國安法第29條中，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，另涉及串謀欺詐及煽動罪。其長子黎見恩涉及串謀欺詐罪，而次子黎耀恩則涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

警方於黎智英的住所帶走電腦等證物。黎智英於早上約10時40分遭押解返抵壹傳媒大樓，協助調查。逗留約2小時後，至中午1時半，黎再被押上私家車離開大樓，前往旺角警署。而張劍虹今早亦被鎖上手銬，押返其於壹傳媒總部2樓的辦公室搜查，並於約下午2時被押離大樓。警方在壹傳媒辦公室帶走25箱證物調查，現場於下午約2時半陸續解封，員工可返回大樓工作。

據了解，黎智英等人涉及的串謀欺詐，與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契外或以欺詐方式獲利有關。早前有指壹傳媒在將軍澳工業邨廠房，涉嫌經營至少14間獨立公司，涉及不同業務。翻查紀錄，該批公司董事均為黎智英，其中一間公司為黎智英次子黎耀恩經營的10間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。

而將軍澳工業邨由香港科技園公司負責管理。據悉，香港科技園公司在審批工業邨用地申請時，訂明只可在廠房內進行已批准、或經科技園書面同意的其他運作，亦不可分租予其他人士。