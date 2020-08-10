建議港台收投訴主動向顧委會交代　議員促梁家榮下台

香港電台顧問委員會工作小組今早（10日）於政府總部召開第二次會議，顧委會主席陳建強會後表示，建議港台日後遇到重大事件及公眾關注的投訴，要主動向顧委會交代，建議廣播處長梁家榮要更多面對公眾及傳媒，又指港台的投訴機制有很大改善空間。另有議員怒斥港台無視市民投訴，促梁立即下台，又建議政府賦予顧委會更多權力，否則難以監察港台運作。

陳建強在會前表示，通訊事務管理局曾於五月向港台發出嚴重警告，而工作小組的目的是讓港台員工清晰明白《約章》精神，檢視港台一向處理投訴的機制及程序，以及向梁家榮建議一套可行的機制以改善情況。他續指，會議上了解港台現時如何處理投訴、梁及管理層何時會向顧委會提供報告，以及如何改善港台的風險管理。他指梁應會出席會議，而商務及經濟發展局局長邱騰華則不會出席。

在會議結束後，陳建議港台日後遇到重大事件及公眾關注的投訴，要主動向顧委會交代。陳以早前被投訴的港台節目《頭條新聞》為例，指港台應在通訊局介入前知會顧委會。顧委會又建議梁要更多面對公眾及傳媒，惟否認會干涉港台的處理方法，強調只屬知會性質。他又指港台的投訴機制有很大的改善空間，梁責無旁貸，需嚴肅及迅速地跟進每一宗投訴，以不怠慢及不故步自封的態度處理投訴。

議員葛珮帆指，梁家榮經常指港台得到市民讚賞，但強調投訴與讚賞應分開處理、不能相互抵銷，直斥梁無視「排山倒海」的投訴，形容是「掩耳盜鈴」的舉動，指梁無資格繼續擔任廣播處長，促立即下台。葛認為，港台變成「冇王管」的地步，皆因身為廣播處長的梁家榮失職，並指出顧委會功能有限，因權力所限未能發揮應有作用，形容是港台的「擋箭牌」。她建議政府賦予顧委會更多權力，或由政府設立空開、透明的機制，以監察港台運作。

理工大學專業級及持續教育學院講師陳偉強指，梁家榮以編採獨立性為藉口，無視電視節目《The Pulse》鼓吹「非一國論」，以及《頭條新聞》誣衊警方等投訴，形容港台已成為梁家榮的「獨立王國」，而梁亦張開「保護傘」任由職員在「王國」內為所欲為。他又指顧委會只屬諮詢架構、並無實權，反指商務及經濟發展局處事不夠果斷、多次縱容港台及梁家榮。他認為局方需立即對梁家榮作出處分，讓港台員工清楚明白政府的紅線及界限。