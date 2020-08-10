港區國安法：黎智英涉勾結外國勢力落網　壹傳媒股價大幅異動

壹傳媒股價今日開市後即受壓，曾挫16%再創新低。

《港區國安法》實施超過1個月，警方國安處今早(10日)拘捕壹傳媒執行董事兼主席黎智英及其兩名兒子、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光合共7人，部分涉勾結外國勢力，違反國安法。壹傳媒今日開市後股價即受壓，並再創新低，即市低位0.075港元，急挫逾16%，午後股價波幅更大幅異動，即市高位曾見0.4元。惟至今為止，尚未見公司發出通告交代管理層被捕事宜或股價異動原因。

黎智英被捕罪名為涉嫌違反國安法第29條中，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，另涉及串謀欺詐及煽動罪。其長子黎見恩涉及串謀欺詐罪，而次子黎耀恩則涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。Mark Simon今早在社交網站貼文，公告黎智英涉嫌勾結外國勢力被捕的消息。

據了解，黎智英涉及的串謀欺詐，與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契外或以欺詐方式獲利有關。早前有指壹傳媒在將軍澳工業邨廠房，涉嫌經營至少14間獨立公司，涉及不同業務。翻查紀錄，該批公司董事均為黎智英，其中一間公司為黎智英次子黎耀恩經營的10間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。

將軍澳工業邨由香港科技園公司負責管理。據悉，香港科技園公司在審批工業邨用地申請時，訂明只可在廠房內進行已批准、或經科技園書面同意的其他運作，亦不可分租予其他人士。