市民自行採樣或降檢測成效　專家憂白費人力物力

政府近日推出新冠肺炎全民檢測計劃，料有約500萬名市民參與，感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早(10日)在電台節目表示，如果取樣的準則和質素參差，將大大降低檢測成效。

「普及社區檢測計劃」推行在即，對於市民自行以咽喉拭子方式抽取樣本，曾表示，將拭子放到喉嚨「吊鐘」位置後面，會容易感到不適，自行把拭子放入喉嚨難度高，且容易誤取口腔分泌物，而並非咽喉分泌液，影響檢測敏感度和準確度。他認為，自願檢測計劃有一定正面效果，但也要考慮取樣的標準能否與醫院的準則一樣。

曾又指，普通市民未經訓練，不容易取得足夠樣本分量，亦未必知道正確位置，如果取樣不正確，效果或不及深喉唾液，擔心會白費人力物力。他建議，如果政府堅持使用咽喉拭子，便應該透過醫護人員取樣，惟這樣便要先考慮人力物力資源的安排。

他又指由取樣到完成核對身份等工作，需時3至4分鐘，預料每名醫護人員，每小時最多可為20人完成取樣，形容如果有500萬人做檢測，規模會比立法會選舉更大。