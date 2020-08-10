孕婦檢測計劃今開始　首兩個小時僅4孕婦到場

新冠肺炎疫情反覆，民政事務總署今(10日) 聯同仁濟醫院推出「孕婦檢測計劃」，為孕婦提供自願性質的一次性免費病毒檢測服務，名額5000個。今早到荃灣仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心領取採樣本套裝的市民不多，首兩個小時只有4名市民到場，當中有人手持胎兒超聲波照等文件作證明，亦有孕婦指接受檢測是為求安心，又擔心自行採取樣本會令過程不適。

排隊人士入中心時要先量度體溫，由職員核對資料無誤後，會獲安排領取採樣本套裝，整個過程約數分鐘便完成。預產期10月的嚴太表示，到場領取採樣本套裝作檢測是「買個安心」，由於樣本需自行採取，故擔心方法不當以致採取過程不舒適，或會請家人幫忙。她又指，現時疫情嚴峻，會盡量減少外出，回家後會立即消毒全身。

仁濟醫院董事局行政總裁梁偉光指，由於孕婦到部分醫院覆診或產子，需出示病毒檢測證明，所以應政府邀請推出孕婦檢測計劃。另外，是次計劃採用咽拭子而非深喉唾液採樣，梁指採樣方式由當局決定，醫院並無參與，又認為自行採取樣本並非難事，每個採樣本套裝中均有採取樣本的教學，所以不擔心會影響結果的準確度。

計劃由今(10日) 起至本月15日試行，分別在11個指定派發地點向孕婦派發，或其家人代領檢測登記表格和咽拭子採樣套裝，每間中心每日獲發90個樣本瓶，有關人士領取測試套裝時須出示參與檢測的孕婦之懷孕證明，並於翌日交回。