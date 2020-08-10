港區國安法：黎智英左右手Mark Simon被通緝　曾任職美國中情局

警方國安處今早(10日)拘捕壹傳媒黎智英，涉勾結外國勢力，違反《港區國安法》。而身處外地的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。Mark Simon今早在社交網站貼文，公告黎涉嫌勾結外國勢力被捕的消息。而Mark Simon在6月接受傳媒訪問時稱，自己現時身處台灣，每年平均只會花5個月留在香港。

Mark Simon與黎關係密切，調查發現，與黎有關連的至少17間私人股份有限公司，3月前以壹傳媒大樓地址註冊，當中有3間與Mark Simon共同持有，另外2間則由Mark Simon任董事，被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款。

另外，台灣傳媒曾斥責黎囤地炒賣，在上月，台灣上市的建築商長虹建設向黎的相關公司買入新北市土城區大安段土地及建築物。翻查資料，賣方公司的股東兼董事正是Mark Simon。

黎曾多次前往美國，其左右手Mark Simon亦曾隨行，其中去年7月黎與美國副總統彭斯會面，Mark Simon就有份交代會面談論內容。

Mark Simon一直擁有多重身份，作為美國中情局前僱員的他，亦曾是壹傳媒廣告總監；公司以外，Mark Simon被指曾是美國共和黨的香港支部主席，與美國駐華大使有緊密聯繫。