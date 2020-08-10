港區國安法：劉兆佳稱料再有人被美制裁　中央會採取措施應對　

美國早前宣布制裁11位中央及本港官員，全國港澳研究會副會長劉兆佳今早(10日)在電台節目中表示制裁屬意料之中，亦不排除再有其他人被美國制裁，但預料中央會採取同等的反制措施之餘，對親美勢力的態度將會更強硬，並會打擊勾結外部勢力的行為。

劉兆佳認為美國對中港官員實施制裁的做法相當不友善，指美國是以對付敵對國家方式處理，批評做法嚴重干涉香港事務和中國內政，同時挑戰中國主權、意圖控制特區管治權，估計事件會令港人出現反美情緒。他指美國實施制裁對內地官員並無影響，對香港官員而言，可能會對處理私人財務有所不便。

他認為中央和港府會以強硬態度回應美國的做法，預料中央會採取同等的反制措施之餘再「做多少少」，以維護民族尊嚴及表達不滿，而中央亦會擔心親美勢力會勾結美國勢力，因此對親美勢力的態度將更為強硬。

議員鍾國斌在同一節目中，批評美國百分百利用香港針對中國，試圖影響中國未來發展。他指，看不到制裁對相關中港官員有甚麼重大影響，相信只是一種表態，但擔心美國會加大制裁名單，或向金融及註冊機構施壓。

議員涂謹申則認為，中央對制裁已做好預算，確保高級官員人心不會動搖。對於港府批評美國公開受制裁官員的個人資料，涂稱做法是避免有人同名同姓，認為是制裁行動的一貫做法，又反指香港過去刊憲公布受安理會制裁的名單亦也同樣披露相關個人資料。

另外，有消息指全國人大常委會即將就立法會空窗期運作方式作出決定。劉兆佳認為用延任1年的方式最為簡單，但未知人大常委會會否加入其他條件，並指民主派應考慮是否願意延任，以及如何向激進支持者交代。