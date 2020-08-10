老撾運冰毒來港　馬來西亞漢判囚25年半

海關於去年2月在香港國際機場入境大堂，截查一名從老撾來港的馬來西亞籍男子，在他攜帶的行李內檢獲1.92公斤冰毒，市值超過100萬港元。該馬來西亞漢其後被控一項販毒罪，早前於高院經審訊後被裁定罪成，今（10日）被法官判處監禁25年半。

案情指28歲被告Mohammad Fakhrul Alfaqih Bin Saadon，於去年2月26日從老撾到港，並於香港國際機場入境大堂被海關於其行李篋內搜出1.92公斤，市值超過100萬港元的冰毒。

法官判刑指被告大學畢業且沒有案底，曾於銀行工作，其父親為馬來西亞退休警員。他一向品格良好，更獲其大學講師撰信證明 。法官亦提到，被告還押期間有參與胡頌恆神父的計劃，呼籲同鄉不要運毒來港。

法官指被告明顯是作為跑腿替他人運送毒品，因應毒品份量遂以監禁23年9個月作量刑起點，另因案件涉跨境販毒元素而再加刑2年。不過。因被告參與胡神父的計劃，法庭給他3個月減刑，而除此外並無任何減刑因素，故最終判囚25年半。