港區國安法：黎智英兩子落網　警搜次子經營的2間餐廳

黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層今早(10日)被警方國安處拘捕。其中長子黎見恩涉及串謀欺詐罪，而次子黎耀恩則涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。中午12時許，約20名便衣警員到達其經營位於中環德輔道中88號的餐廳「四季常餐」，一行人在收銀枱附近調查，又用證物袋檢走一批文件。現場消息指，警方要求該食肆負責人落閘及關上玻璃門，稱擔心被在場傳媒拍到文件。約40分鐘後，有警員檢走一批證物，包括電腦主機及螢幕，期間未有回應記者的提問。

另於下午1時許，一批警員到中環歌賦街29至31號的食肆「YakiniKuu」，檢走一個大行李篋及電腦，據了解，黎耀恩為該食肆的董事。

四季常餐原本有最少2間分店，分別位於中環威靈頓街及今早被警方入內搜證、位於中環德輔道中的分店。不過位於威靈頓街的分店已於今年3月結業，因該分店爆出以「二手凍檸茶」奉客的醜聞，被網民大鬧在新冠肺炎疫情肆虐下，醜行如同「播毒」。食物環境衞生署接獲4宗與該分店相關的投訴，事後派人到該店了解，並向負責人給予衞生教育，提醒他們須時刻注意食物安全，以及個人和環境衞生。至今年3月，該分店在門外貼上結束營業的告示，飲食平台亦顯示該分店已結業。