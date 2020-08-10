港區國安法：壹傳媒黎智英被捕　政界支持警方依法執法

壹傳媒黎智英、其2名兒子及多名壹傳媒高層等共9人被捕，涉嫌違反《港區國安法》或串謀欺詐等罪名。對於黎智英「落鑊」，建制派政黨及人士表示支持警方依法執法，維護國家安全，又批評外國有聲音形容黎被捕等於新聞自由被打壓，只是外部勢力企圖為分裂國家分子提供保護傘。

民建聯今日(10日)中午於其社交平台專頁發表聲明，指黎智英及壹傳媒多名高層涉嫌違反港區國安法被捕，該黨支持警方依法執法，保障國家安全。該黨成員周浩鼎亦指，警方的拘捕行動是依法辦事，嚴正執法有理，而對於有美國指警方是次拘捕行動是打壓新聞自由，他認為是美國想為分裂國家分子提供保護傘，「外部勢力亡我之心不死。」

該黨成員葛珮帆則指，黎是黑暴攬炒的禍源，更一直勾結外國勢力並反中亂港，市民多年來不斷向政府投訴並要求跟進，故是次警方拘捕黎是「遲來的公義，大快人心。」葛又指，黎早前聲稱「為美國而戰」及「(港區)國安法可能會虎頭蛇尾」，但事實證明法例並非形同虛設，而是堅決維護國家安全，黎誤判形勢，既高估了美國的干預實力，亦低估了中央出手的決心。

葛亦批評黎多年來公器私用，利用壹傳媒明目張膽地反中、反政府及煽動市民參與違法暴亂，並非恪守傳媒的專業操守，做公正持平的報道。她指，法律面前人人平等，任何人士及機構絕不能以媒體或新聞自由作為「擋箭牌」，掩飾非法行為，她希望政府部門及司法機構為香港把好關，作出公正裁決。

工聯會亦於其社交平台專頁發表聲明，全力支持警方嚴正果斷執行《港區國安法》，行使合法權力拘捕亂港分子和進行搜查，捍衞國家安全。該會指，《港區國安法》實施後，及時並有效制止了香港黑暴事件，恢復社會秩序，保障市民人身安全，但不少反中亂港分子仍繼續勾結外國勢力，肆意造謠抹黑中央和香港特區政府，甚至推動西方國家粗暴干預中國內部事務，實施制裁等，凸顯了嚴正執行《港區國安法》的重要性。

工聯會強調，《港區國安法》針對的只是一小撮危害國家安全分子，無損香港市民受法律保護的自由與權力，法例目的是要保障廣大市民的合法權益，該會全力支持肅清危害國家安全的「港獨」分子，讓社會重回正軌。該會成員麥美娟亦稱，相信警方是根據搜集所得資料、證據，並按法規而搜查壹傳媒大樓，她指既然執法部門有法可執，便應交由執法部門去處理。至於美國日前公布制裁中港官員名單，她直斥相關行為是「無根據、無道理」，並反問美國同樣有國家安全法，是否亦要制裁其國會成員。

逃亡英國、正被香港警方通緝的前香港眾志創黨主席羅冠聰今日在社交平台發文，形容警方的拘捕行動「瘋狂」，又指事件標誌着「香港新聞自由之死」，批評《港區國安法》正蠶食香港的自由，散播政治恐怖。