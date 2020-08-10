港區國安法：新法實施一個多月　警方國安處至今拘17人

《港區國安法》實施一個多月，惟亂港分子仍無視嚴法，趁七一回歸日示威堵路，或公然宣布成立主張香港獨立的組織，多人遭警方國家安全處拘捕或通緝。翻查資料，警方國安處至今採取2次行動，拘捕至少17人，並正式通緝前香港眾志常委羅冠聰等6名海外港人，有關人士涉嫌違反港區國安法，最高可被判處無期徒刑。

翻查資料，警方國安處今年七一首次以新例作出拘捕，當時逾萬人在銅鑼灣及灣仔一帶示威，不少人揮動「港獨」旗幟和美、英國旗，其後警方到場驅散，並以涉嫌違反港區國安法拘捕10人。其中1名男子涉駕駛插有「光復香港，時代革命」旗幟的電單車撞倒數名警員，事後被控煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，該男子早前申請保釋及人身保護令。

另外，該處上月29日首次採取行動，以涉嫌違反港區國安法拘捕4名學生，包括學生動源前召集人鍾翰林。調查顯示，案件涉及1個近期成立、主張香港獨立的組織，其綱領是建立香港共和國。

至上月31日，該處正式通緝6名身在海外、涉違反港區國安法的港人，包括前香港眾志常委羅冠聰、「本土民主前線」前召集人黃台仰、「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、「學生動源」前成員劉康、以及「佔中三子」之一的朱耀明牧師之子、美籍港人朱牧民，分別涉嫌煽動分裂國家、以及勾結外國或境外勢力危害國家安全。

該處今早採取第2次行動，拘捕壹傳媒黎智英、其次子黎耀恩和壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權，3人均涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。