不足1成高功能自閉青年能獨立生活　團體籲提供訓練場地

周三（12日）為國際青年日，協康會於2016年至2020年期間進行自閉症青年獨立生活技能評估，並評估300名15至40歲高功能自閉症青年，發現不足1成青年可以完全獨立生活，有四分之一需要協助才能獨立生活，協會建議當局檢討服務需要，增加對自閉症青年的協助，包括為相關營運機構提供訓練場地。

協會指獨立生活可分爲家居管理及社區參與，其中家居管理包括溝通管理、健康管理，如服用藥物；社區參與則包含危機管理，繳費等。協康會職業治療師袁妙菁指，部分青年沒有使用銀行服務的經驗，如入票及設立自動轉賬等，認爲家長應盡早為他們提供相關的生活經驗，令他們更獨立。

其中一位24歲青年學員Michael具有高功能自閉症，出現社交困難及固執思想，曾試過獨自一人在港時，僅吃雪藏蛋糕果腹，惟參加協康會計劃後，學習了多種生活技能，如整理儀容及財務管理等，現時更懂得煮食及分類衣服等，令父母慢慢放心。

協會指社會缺乏針對高功能自閉症青年的獨立生活訓練，建議政府為相關營運機構提供訓練場地，如翻新舊醫護人員宿舍或預留新公屋低層單位用作訓練場地；因應自閉症青年男女比例，安排更多單位給男性等措施。