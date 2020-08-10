涉嫌擲磚堵路兼襲警　親兄弟偕男生不認罪

一對兄弟偕一名18歲男生，被指於去年10月11日在紅磡黃埔花園聚集，涉嫌投擲磚頭及竹枝堵路，並涉嫌襲擊追捕他們的便衣警員。3人否認襲警及對公眾地方的交通造成阻礙兩罪，案件今日(10日)在九龍城法院開審。

3名被告分別為18歲學生鄧卓榮、18歲學生伍浩賢及20歲裝修工人鄧卓凡。鄧卓榮及鄧卓凡為兄弟關係。

3人被控於去年10月11日，在紅磡明安街2號至20號4號店舖外近必嘉街交界，襲擊正在執行職務的警員徐家俊。他們另被控於同日在紅磡道近德民街交界處，聯同不知名人士投擲磚頭及竹枝，導致公眾地方或交通造成阻礙。

控方先宣讀一名趙姓旅遊巴司機的書面口供，趙稱案發當晚約10時，他駕駛旅遊巴到紅磡道與德民街交界，目堵有約80至100人聚集，有示威者在馬路上黃色格的禁區位置擺放磚頭及竹枝堵路，令附近交通阻塞，示威者見防暴警員到場後便四散。

警員徐家俊就供稱，當晚約10時，約200至300人突然衝出紅磡道與德民街交界的馬路聚集，有人大叫口號。他目睹3名被告一齊行動，他們與多名身份不詳人士執起從路上掘出來的磚頭及竹枝掟在馬路上。後來警車到場，人群中有人大叫「有狗嚟，快啲走」，示威者四散，3名被告朝必嘉街方向逃跑，他趕緊追捕他們。