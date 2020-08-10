警只允本地部分媒體採訪壹傳媒搜證　曾阻礙警員則禁止

警方國安處今（10日）進入將軍澳壹傳媒大樓搜證，但搜查期間，曾拒絕多間傳媒包括立場新聞、香港電台及多間外媒通訊社於大樓外採訪。現場警察傳媒聯絡隊成員曾表示，揀選傳媒進入採訪區的原則，是視乎本地知名度、規模比較大，以及在過往行動中沒有對警方造成阻礙，或者未有曾威脅警方前線人員安全。

國家安全處高級警司李桂華今早約10時50分，於大樓正門曾接受傳媒採訪，講解警方部分行動內容。當現場傳媒打算到大門外採訪時，有警方傳媒聯絡隊成員指，因現場位置不夠寬闊，只能容許少量傳媒到大樓正門外採訪，又表明揀選準則，「我們（警方）會揀選一些本地的、其知名度、規模較大的，而且在過往警方行動中沒有對我們造成阻礙或警員安全構成威脅的。在此前提下，我們容許一部分傳媒記者在該位置採訪。」

該成員其後又指，有關採訪位置亦非在大樓內部，明白媒體希望拍攝能接近現場一點，但需要配合現場行動指揮官要求，遂向記者說：「這些得個知字，我不再斟酌。」

據悉，警方以往均會在現場拉起封鎖線，但今次希望加強透明度，故安排傳媒以較近位置採訪，但先決條件是以往沒有妨礙警方工作的傳媒；至於香港電台，只是一場誤會，之後已安排有關記者入內。