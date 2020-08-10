政務官暫管學校發展及行政科惹議　教育局稱無意由AO永久出任

教育局掌管學校發展及行政科的副秘書長今年4月出現空缺，該局年初曾公開招聘，但找不到適合人選，遂調派資深政務官（AO）杜永恒暫時出任，這個安排惹來部分教育界人士質疑，指政府高層安插人手掌控教育界人事升遷。有教育界人士表示，這個職位向來由教育職系人員出任。教育局則稱，近年不少人員已屆退休年齡，或基於個人理由提早退休或請辭，難免打亂高層職位接任計劃，又強調無意把該職位改由政務官永久出任。

據了解，該職位掌管學校發展及行政科，負責監察本港學校辦學質素，並審核學校的一般人事任免升遷，以及對學校和老師的投訴。中學校長會主席鄧振強證實，該職位近年來均由教育職系人員出任，但就指教育局分別有6名副秘書長分管不同事務，部分向來由政務官擔任，指業界留意到有關調動，惟暫時未有作特別討論。

教育局發言人指出，該職位本年4月出現空缺，局方根據公務員人事安排一貫做法在年初召開晉升委員會，惟未能揀選合適人員接任。由於職位不能長期懸空，局方與公務員事務局商討後，決定調派一位乙級政務官暫時出任此職位，強調來年會再召開晉升委員會，考慮有否教育專業職系人員適合升任副秘書長職級。發言人又指，該職位曾在2003年1月至2006年3月由政務官出任。