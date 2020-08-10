堪輿學家：黎智英年底生日前後隨時入獄　壹傳媒明年陷營運危機

「神仙難過豬鼠年」，肖鼠的人士今年頭頭碰着黑，注定「冇運行」。堪輿學家指，黎智英生於新曆1948年12月8日，生肖屬鼠，流年正值犯太歲，注定官非纏身，甚至連累身邊家人。他預言黎在其生日前後運勢將跌至谷底，生日前後要面對牢獄之災，隨時入獄。而黎正行「財生殺黨」運，「衰運」將影響壹傳媒，明年農曆新年陷營運危機。

流年犯太歲的生肖為鼠、雞、兔、羊，當中肖鼠者為「本命年」，自身多阻滯及病痛，在外亦有兇險，易見損傷。堪輿學家周漢明指，黎智英屬火忌水，惟庚子鼠年屬金水，水代表官非，犯太歲者全年官非纏身，不得安寧。他又指，黎智英今年受凶星「伏吟星」影響，嚴重衝擊田宅宮，以致家宅不寧，連累家人同犯官非，「所以你見佢今年好多警察入屋搜家宅。」

至於黎智英何時正式「落鑊」？周漢明指，黎智英在12月生日，其運程將在生日前後受到最大衝擊，甚至跌至深淵，「年尾將有牢獄之災，甩罪機會細。」他預言，直至明年12月生日前，黎智英均未能轉勢，繼續被衰運纏繞。他更稱，黎正行「財生殺黨」運，財運極差，嚴重影響生意，相信壹傳媒「捱唔到幾耐，一過年就好衰。」

而根據明朝開國宰相劉伯溫的《陝西太白山劉伯溫碑記》，劉伯溫看到大劫難發生在豬、鼠年間，當中更有一句「十愁難過豬鼠年」。巧合的是，去年和今年正是豬、鼠年，中國爆發了一連串的瘟疫，包括非洲豬瘟、鼠疫、新冠肺炎等疫情，似乎應驗劉伯溫的預言。

歷史上，鼠年頻爆戰爭及天災，1900年的鼠年，清朝光緒年間，發生八國聯軍事件，當時英國、美國、法國、德國、俄羅斯、日本、意大利及當時的奧匈帝國，以軍事行動攻入大清境內，鎮壓義和團運動並進一步擴大在華勢力。上一次鼠年、即08年5月12日，中國四川汶川發生大地震，數十萬計居民死傷及失蹤，為中國繼唐山大地震後傷亡最慘重的一次地震事故。