郵差多接觸市民恐播疫　工會促為前線員工檢測

新冠肺炎爆發第三波疫情，不少公務員染疫。上月中，灣仔郵政局一位郵差確診，有市民直言不敢接觸郵件。工會今日（10日）與香港郵政代表會晤，期望當局為前線員工盡快安排病毒檢測，並因應疫情檢討工作安排。

香港郵務職工會理事長張偉權指，上月灣仔郵政局有郵差染疫，同車另一名郵差未列為密切接觸者，毋須隔離和檢測，張表示不理解及不滿相關安排，又指該員工為求安心，只能自費檢測。

張認為，郵差送件會接觸到很多市民，疫情下不時來往疫區，有必要為所有郵政局和中心所有前線員工提供病毒檢測，減少他們成為傳播者的風險。在會面中，署方亦答允在未來高風險群組檢測擴大時，為約3000多名郵差和櫃枱職員爭取優先檢疫。

另一方面，因應有郵差染疫，衞生署建議全線郵政局和中心內的浴室關閉，措施3日前實施，張收到1700多封員工信件反對，他表示郵差下班前沖涼是慣常規定，在酷熱天氣下送信，滿身汗臭不但影響市民觀感，郵差更怕將細菌帶回家害及家人，強調「沖涼只是郵差卑微的要求」；而就他所知，其他公務員團體有人染疫亦無相關要求，故向署方反映要求重新開放局內浴室。

議員陸頌雄表示，除以上要求，在會上亦向署方提出減少商業宣傳等不必要郵務及添置眼罩等；署方答應將添置眼罩，惟減少非緊急郵件方面則有難度。

香港郵政回應時表示，一直有為外勤同事提供防護眼罩，並已決定會為外勤同事提供防護面罩，現正進行採購，亦會為外勤同事提供口罩、酒精消毒紙巾、酒精搓手液及手套等防護裝備。香港郵政亦按衞生防護中心建議，關閉所有浴室淋浴設施，期間呼籲同事可帶多一套衣服以便替換。至於病毒測試方面，署方指上周五(7日)已通知員工，正籌劃具體安排，並盡快實施。