代獨行槍匪保管贓物　兄弟認罪候懲

深水埗一間珠寶金行去年3月遭獨行槍匪劫走約值逾130萬港元金飾，一對涉案的兄弟今天（10日）於區院分別承認一項處理贓物罪，法官下令把兩名被告還押至8月26判刑。辯方求情稱，案中的弟弟純粹只是協助哥哥，亦沒有金錢得益。

首被告陳玲佳（70歲）和次被告陳玲昌（65歲）是兄弟。

案情指，去年3月14日上午，一名戴帽、面罩及手套的男子進入深水埗桂林街新喜珠寶金行，並拿出一柄手槍狀的物件稱打劫，又威脅職員至到角落跪下及不可報警，否則殺人。男子把3盤金飾倒入袋後離去。而在金行辦公室內的職員，透過閉路電視知悉事件，並立即報警。金行經點算後，損失112件金飾，總值逾130萬港元。

警方事後翻查附近閉路電視片段，發現賊人在金行100米外，把內藏金飾的袋給首被告，兩人之後進入港鐵站。入境紀錄顯示賊人同日離開香港，首被告同日先走到其弟弟（次被告）所居的大廈，之後亦離港。

警方在去年3月26日拘捕次被告，在其家中搜獲64件總值約75萬港元的失竊金飾，並在一個銀色行李箱中找到一柄玩具槍及帽等。首被告則在去年4月2日從羅湖入境時被捕，首被告在警誡下稱「阿龍」才是主謀，他只是幫忙拿走金飾。

首被告後在錄影會面中指，「阿龍」案發前曾把一個行李箱寄放在次被告的家，「阿龍」指箱內只是個人物品。他與「阿龍」在案發當日來港，並往深水埗購物，「阿龍」期間離開一會，回來便帶同內藏金飾的袋，首被告估計「阿龍」打劫得來。首被告應要求暫保管金飾，惟找不到地方，惟有把金飾放在次被告的家中。

次被告則指因首被告無錢，故會支持首被告生活。首被告曾把一袋金飾託他暫存，他感到懷疑並相信金飾為非法手段得來，首被告則叫他不要問，首被告是他哥哥，他遂沒有拒絕請求。