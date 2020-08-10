刑毀何君堯議辦男生判感化　建築工亦認罪還押小欖

去年7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊市民事件，議員何君堯被指牽涉其中，翌日大批人士到何位於荃灣荃豐中心的辦事處大肆破壞，警方先後拘控兩人。案件今（10日）在沙田法院再訊，早前認罪的朱沛恆被判12個月感化，至於另一被告陳柏爾亦認罪，押後至8月24日判刑，以待索取其精神科醫生報告，期間他要還押小欖精神病治療中心看管。

針對陳柏爾的案情指，去年7月22日傍晚時分，有一群人到何君堯位於荃豐中心的辦公室聚集，有閉路電視拍到被告與他人破壞上址玻璃，並將金屬鐵座擲入辦公室，毀壞裏面的傢俬，造成逾10萬元的財物損失。

32歲的被告陳柏爾自行求情稱，他因受社會氣氛影響，不理智下才衝動犯案，承認當時只為發洩情緒。對於控方要求他賠償5萬港元，陳表示自己依賴每月逾6000港元綜援維生，無力償還。

裁判官明言必須判陳即時監禁，但考慮到他於2016年曾因傷人案而被判6個月醫院令，至今仍需每周覆診及每天服藥，為了解病情對他的犯案行為有多大影響，故決定先索取報告。

此外，同案的18歲加拿大籍男學生朱沛恆早前亦承認刑事損壞罪，今日接受判刑。裁判官引述報告指朱有過度活躍症，但又沒有覆診，認為他是受社會氣氛影響下，一時衝動犯案，考慮到他沒有案底，又已賠償逾5萬港元，故判他感化。