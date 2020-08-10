公營房屋供應恐現斷層　24/25年僅5500間公屋落成

公營房屋供應大落後！根據房委會資料顯示，由2020/21至2024/25年，出租公屋及綠置居計劃的總供應量為67,100間，平均每年約13,400間，而於2024/25年中，出租公屋及綠置居計劃供應量只得5,500間，連同其他出售資助單位僅共提供13400間，是繼2020/2021年後出現的公營房屋低位，有團體擔心公屋未來供應出現斷層，促請政府加快新發展區興建公營房屋單位。

公屋聯會指於2024/25年中，出租公屋及綠置居供應量只得5,500間，只佔政府的《長遠房屋策略》供應目標的26%，是未來五年供應的新低，相反其他資助出售單位供應量則有7,900間，為未來5年供應中的新高。聯會續指擔心未來公屋供應或出現斷層，進一步延長公屋輪候時間，並促請政府加快新發展區興建公營房屋單位，避免斷層出現。

房委會委員招國偉表示，影響公營房屋落成量的因素眾多，包括天氣及工程延誤等因素。他稱目前主要靠舊發展區，如啟德及安達臣用地提供過萬個單位供應，其他土地面積相對較細，只能提供約過千單位。

他指覓地出現困難，未來或要考慮向東北區發展，如東涌及屯門發展，但若新發展的房屋持續出現延期情況，未來頗大機會出現公營房屋斷層的情況。

房委會委員柯創盛稱數字反映公營房屋供應遠遠追不上現實情況，並稱目前輪候公屋需約6年，令不少市民難免覺得無助。他估計原因有機會是土地供應緊張，而且政府在各區諮詢及興建時間需時，故可預期未來將會出現持續低供應量。他又批評政府在房屋供應缺乏全面規劃，即使供應部分房屋亦屬插針形式，以單幢形式興建，導致供應又少又貴。他稱部分地方如橫洲及新界東北發展區討論多時亦未正式興建房屋，建議政府可考慮向中央政府申請發展桂山島，成爲另一個新市鎮。