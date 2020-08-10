政Whats噏：彭定康評論黎智英被捕　政界斥過氣港督擦存在感

壹傳媒黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層今早(10日)被警方國安處拘捕，有「政治小丑」之稱嘅末代港督彭定康發聲明，指事件對香港嘅自由同埋生活方式造成嚴重打壓。有政界人士直斥彭定康作為過氣港督，唔應該再對香港事務說三道四、指指點點。

彭定康今午透過「香港監察」（Hong Kong Watch）發聲明，指黎智英、其兒子同埋同事被捕，再加埋超過100名警員到傳媒集團總部搜查，形容係對自由同生活方式造成嚴重打壓。佢又批評事件係香港僅餘新聞自由歷來所受嘅最離譜攻擊，所有視言論和新聞自由是香港作為國際金融中心基石嘅人，都會因事件引極大憂慮。佢仲話愈嚟愈多人會認為依次拘捕行動，係要將香港變成如同北京一樣嘅警察城市。

「廿三萬監察」發言人王國興直斥彭定康嘅聲明係非常錯誤，指佢已離開香港多年，絕對唔可以干涉香港事務，認為彭定康依家只不過想擦存在感。王認為是次黎智英等人被捕係因為佢哋犯法，同言論自由、新聞自由冇關，認為彭定康嘅講法係「狗口長不出象牙」。

時事評論員陳雲生認為彭定康喺香港已經冇角色，再加上泛民去外訪時都冇搵過佢，估計佢純粹係不甘寂寞同埋擦存在感。佢仲認為彭定康唔了解黎智英咁多年來嘅所作所為，所以發聲明係自己送上門，同時自曝其醜。