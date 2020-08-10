運輸工否認踢防暴警　稱遭制服後被警圍毆

去年10月1日在港鐵太子站外，有人不滿便衣警長踐踏到文宣海報而施襲。及後防暴警到場支援時，一名42歲男運輸工又涉嫌踢防暴警，他則否認襲警罪，案件今（10日）在西九龍法院開審。有警員供稱看見同袍遭被告踢了一腳後，因被告企圖逃脫，才用警棍打被告兩次以求制服。惟辯方呈堂片段顯示，當時有近10名警員包圍被告及用警棍毆打他，單是該警員已向被告揮棍共10次。

控罪指，被告盧家業於去年10月1日，在太子港鐵站B1出口外襲擊執行職務的警務人員梁偉嘉。

警員梁偉嘉供稱，當天在旺角警署候命時，有警員從外跑回報案室，大喊「威哥被人打」，梁遂隨同小隊出外協助。當他跑到太子站B1出口時，突然感覺右小腿有痛楚，像是被人踢了一下，梁即時向右望並發現被告。

他遂質問被告為何踢他，但被告說：「我路過咋」，又聲稱：「我唔小心啫」。及後因被告不願配合警方截查，多名警員合力將他制服拘捕。梁在盤問時，肯定是被告施襲，因當時附近只得被告。

而警員盧俊傑作供時則指，目擊被告踢向梁。盤問時，盧說沒留意其他警員向被告揮警棍的情況，又不同意辯方所指被告錄口供時遭威嚇會被踢落樓梯及圍毆，他並否認無視被告患腦癇症需定期服藥，否則有生命危險。