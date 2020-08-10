遭許智峯私人檢控開槍警　提司法覆核求撤傳票

議員許智峯就去年11月11日西灣河交通部警署警長開槍事件提出私人檢控，並於今年6月獲裁判官批准，向該警長發出3張傳票，要他就蓄意射擊、發射槍彈罔顧他人安全、及處理槍械可能傷害或危害他人共3項指控答辯，將於8月31日開審，有關控罪最高可判處終身監禁。警署警長今天（10日）透過律師入稟申請司法覆核，指私人檢控制度違反《基本法》，要求將有關傳票撤銷。

本案申請人亦是當日中槍青年涉嫌搶槍案的事主，並在該案獲批匿名令，禁止公眾披露其身份。他在今次司法覆核申請中表示，根據《基本法》刑事檢控工作是由律政司主管，不受任何干涉。因此普通法遺留下來的私人檢控制度，實屬違反《基本法》。

申請人並指許智峯屬反政府陣營，當選議員以來一面倒反對所有增加警隊開支的議案，在近期的社會事件中，他又曾多次被捕，並藉機會煽動公眾仇警，而他又曾因在立法會內搶公職人員手機被定罪。綜合上述因素，可見許提出私人檢控，是出於惡意及帶有隱藏不當目的，旨在羞辱警隊和阻止警隊執行職務，並從中為自己作政治宣傳。

另外，申請人又指他面對其中一項蓄意射擊罪，最高可判處終身監禁，根據法例不可以在裁判法院以簡易程序處理，所以裁判官批出傳票是超越其司法權限。他並強調事發時他要獨力應付逾50名示威者，並面對即時暴力威脅，故他有充分理由作出開火的決定。申請人指裁判官漠視了上述事實，在表面證供不足之下錯誤批出傳票，因此應當撤銷。