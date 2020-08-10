免費檢測擴至渡輪港鐵電車員工　每人可驗一次

為找出社區隱形患者，政府早前為的士及公共小巴司機，提供免費自願檢測服務，運輸署今日(10日)公布，明日(11日)起檢測服務將擴展至渡輪營辦商、香港鐵路有限公司及香港電車有限公司的員工。

運輸署表示，渡輪營辦商的員工可毋須預約，於特定時段到樣本瓶派發點，向檢測承辦商索取檢測套裝，並在自行採集咽喉拭子樣本後，把樣本瓶交回收集點。至於港鐵及電車員工，檢測承辦商會向港鐵公司及電車公司提供檢測套裝，該兩公司將向員工派發及收集檢測套裝，之後交由檢測承辦商檢測。每名參與者只可做一次檢測，檢測屬自願性質，費用全免。

中環四號碼頭上層的樣本瓶派發點，將於明後兩日(11至12日)上午6時半至上午10時，及下午2時至下午4時開放，而本周四、五(13、14日)亦會在上午6時半至上午10時開放；尖沙咀天星渡輪碼頭的派發點，將於後日及本周四，上午10時至下午4時開放；而元朗站(北)公共運輸交匯處，及大埔墟站專線小巴總站的派發點，則於明後兩日上午10時至下午2時，及下午3時至下午6時開放。

署方又表示，如的士及公共小巴司機未有於上兩輪做檢測，亦可前往指定地點索取檢測套裝參與檢測。