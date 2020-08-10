稱有口罩賣33人中招失16萬　侍應認詐騙囚16月

新冠肺炎疫情爆發初期，市面上「一罩難求」，一名32歲男侍應聲稱受疫情所累被餐廳裁員，加入失業大軍的他又沾上爛賭惡習，為了償還賭債，他在網上拍賣平台訛稱有口罩出售，詐騙33名受害人共逾16萬港元。他今日(10日)在九龍城法院承認33項欺詐罪，被判監禁共16個月。

案發於今年1月27日至4月16日，被告鄭聖韜於網上拍賣平台Carousell，以網名發貼，訛稱有「超立體」牌外科口罩出售，每盒口罩開價80港元。被告在網上留低自己的手機號碼及兩個銀行戶口號碼供人聯絡及入數之用，最終33人受騙，其中一人更表示想購入700盒口罩，被騙去5.6萬港元。各事主與被告聯絡及入數後，均遭被告藉詞推搪，最終收不到貨。

今年4月16日，被告到尖沙咀警署自首，警誡下他承認已將騙款全花在賭博之上，並承認他根本沒有口罩可賣。

庭上透露，被告於2006年有一次不誠實控罪的案底，曾被判接受感化。辯方求情指，被告過往10年任職餐廳侍應，月入2萬港元，惟受疫情所累他被公司裁員，而他在清還賭債後已無法向事主作出賠償。律師又指被告因愚蠢犯案，已深感悔意，亦深知判監無可避免，惟冀法庭輕判。

裁判官指本案是網上騙案，考慮到所涉及的受害人數目、騙款金額及犯案時間長短，認為量刑起點應為監禁2年，而被告認罪可獲刑期扣減，33項控罪總刑期為16個月。