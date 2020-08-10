明愛內科女護士中招　5同事列密切接觸者　同居屯院醫護須檢疫

新冠肺炎疫情未止，再有公立醫院病人及醫護人員中招！醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲今日(10日)表示，明愛醫院一名內科病房工作的女護士錄初步確診，她過去4日沒有接觸確診病人，最後一日上班是本月8日，她曾與5名同事一起食飯，該5人列作密切接觸者，需要檢疫，一名屯門醫院工作的醫護與涉事護士同居，同樣須接受檢疫。

明愛醫院補充指，該院82名職員及85名病人被界定為其他接觸者，需要接受28日醫學監察。當中5名需檢疫的護士、60名被界定為其他接觸者之員工、以及44名被界定為其他接觸者的住院病人，病毒結果呈陰性，其他檢測仍在進行中。

另外，廣華醫院日前公布的一名3度檢測才呈陽性的70歲男病人，經追蹤後發現同病房其中一名54歲男病人今日亦初步確診。她指，由於該名病人沒有其他接觸史，院方會進行病毒基因排序了解是否院內感染。

她又提到，1名62歲男病人因頭暈、噁心及乏力，於本月8日晚上約10時半去聯合醫院急症室求醫，當時沒有發燒，維生指數正常，並入住觀察病房，翌日早上約7時開始出現氣促及血液含氧量低的徵狀，轉入監察病房，其鼻咽拭子及痰液樣本測試結果呈陽性，昨錄初步確診，當中5名病人被列為密切接觸者，需要檢疫。

此外，而蝴蝶灣洗衣房一名46歲男外判員工亦初步確診，主要負責處理傳染醫院病人的污衣，他早前因喉嚨痛到屯門醫院急症室求醫，由於污衣有水溶性的袋包裹，他工作時亦有穿好保護衣物等防護裝備，有關的設施正作消毒，有關患者亦有一名家人於早前確診。