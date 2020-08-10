網上電腦節開鑼　東網與你齊掃筍貨！

疫情肆虐，一年一度的「香港電腦通訊節」亦需取消。不過，等待掃平貨的讀者放心，price.com.hk破天荒聯同逾45個人氣品牌及商戶，攜手合作辦網上電腦節。首批特價貨品，將會於今天（10日）晚上8時30分開賣。作為媒體合作伙伴的東網，不但為讀者帶來了大批特價貨品，更準備了專享優惠碼，首100張合資格訂單，只要輸入優惠碼*，即可扣減港幣$50。於活動期內落單，當中的Super Deal產品更會由Zeek提供免運服務。優惠數量有限，先到先得，立即掃貨啦！

網上電腦節活動日期：2020年8月10日至2020年8月20日

東網讀者專享優惠碼*：COMPUTEREXPO

精選貨品包括：

MSI 24" 曲面電競顯示器，原價HKD$1,299，特價HKD$999

Logitech 專業文書套裝，原價HKD$1,797，特價HKD$799

Kingston 2.5" 1TB SSD，原價HKD1,050，特價HKD799

Xpower 100W輸出外置充電器 20000mah，原價HKD$768，特價HKD$499

EDIFIER S2000 MKIII Hi-Res Speaker，原價HKD$2,680，特價HKD$1,988

*單一消費淨額滿HKD$51方可使用，每人只限兌換一次，顧客於網上購物交易過程中，在「使用優惠代碼」一欄中輸入優惠碼即可兌現。如有任何爭議，優惠碼提供者保留最終決定權。