港區國安法：警拘10人包括黎智英　涉資助團夥要求外國制裁香港

警方今日(10日)拘捕壹傳媒黎智英等10人，警方國安處高級警司李桂華今晚在記者會表示，警方國安處、刑事部、港島總區及軍裝人員今早7時採取拘捕及搜查行動，拘捕9男1女，年齡介乎23至72歲，涉及違反港區國安法第29條，即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及串謀詐騙等。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

李指，警方發現，有團夥積極要求外國組織制裁香港，要求他們封鎖、制裁香港，今日被捕人士中有2男1女負責運行，包括傳媒高層利用外國戶口支持有關團夥。他又指，該團夥於國安法立法後仍積極運作，故對上述人士作出拘捕。他又透露，收到投訴指有人以低價騙取使用廠房，案中共涉及5男1女，當中有2名男子亦同時涉嫌違反國安法。

李又提到，是次行動的着眼點在於如何處理涉及新聞材料的搜證工作，警員會透過「雙重測試」判斷是否新聞材料，若涉及新聞工作則不會檢取。他又指，警員在搜證中會盡量保持廠房的運作，亦容許該傳媒的員工在周圍繼續工作，警方亦加派大量人手，在6個多小時的短時間內完成今日的搜證工作。

被問及該團夥是否「我要攬炒」，李桂華表示，不會提及個別人士名字及組織，但強調，不會因為單寫貼文而觸犯法例，而是有人透過財政支持而最終令香港被制裁，且涉及「幾大筆錢」，而根據國安法，勾結外國而令香港受制裁，而觸犯法例，他又指該圑夥與過去一年的社會運動有相連。

至於近日有多名港府官員被美國制裁，是否擔心自己也會被制制，李桂華指：「我是執法者，最重要是看是否有人犯法，我當然要執法，你問我驚唔驚，我以前做反黑工作，我都遇過恐嚇，執法者就要執法。」

香港警務處警察公共關係科總警司郭嘉銓強調，警方尊重傳媒的採訪自由及權利，盡量便利新聞工作者的工作，並容許15間包括電視、電台、報章等傳媒進入封鎖區內採訪，希望在不影響警方執法的前提下，增加警方的透明度。

今日被捕人士包括黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強、壹傳媒動畫公司總經理吳達光、「香港故事」成員李宇軒、學民思潮前成員李宗澤及香港眾志前成員周庭。