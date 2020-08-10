誤向3000電話號碼發覆診被取消短訊　醫管局致歉

醫院管理局今晚(10日)公布一宗錯誤發出電話短訊的「烏龍」事件，指今日下午進行自動發出電話短訊的系統測試時，錯誤向大約3000個電話號碼發出測試短訊，估計有關短訊已發送至超過1500個電話號碼，短訊內容涉及通知病人其內科覆診日期已被取消。醫管局指有關短訊只是電腦系統錯誤發出的測試訊息，呼籲市民毋須理會短訊內容。

醫管局表示，有關短訊在今日下午約3時45分經由系統自動發出，發出短訊的電話號碼為52070488，短訊內容涉及通知病人其內科覆診日期已被取消，並載有兩個查詢電話號碼，分別為31234567及20200809。

醫管局呼籲市民，如接獲由上述電話號碼發出的短訊，毋須理會短訊內容，或致電該查詢號碼，有關短訊只是電腦系統錯誤發出的測試訊息。醫管局又指接收短訊的電話號碼是由電腦程式隨機產生，不涉及任何醫管局病人的個人資料。醫管局初步調查後，相信事件是在測試程序出錯所致。醫管局正與電訊營辦商安排，截停餘下未成功發送的短訊，並向受影響的市民致歉。