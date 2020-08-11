女狀元讀醫抑鬱復發　愛動物轉讀獸醫更值得

每逢公開試放榜，鎂光燈總落在成績亮麗的狀元身上，但「狀元」光環背後，可能是沉重的壓力。陳曉汶是兩年前的文憑試狀元，就如不少狀元般選讀醫科，但首個學期過去，她抑鬱症復發要休學。休學令她有更多時間了解心中所想，驚覺自己背負他人期望，從未隨心所欲，決定出走外國，經歷就鞏固了她轉科的念頭。曉汶現在城市大學攻讀獸醫課程，期望未來研究人類與動物相關的傳染病，喚起公眾關注動物權益。

陳曉汶（Monica）畢業於將軍澳官立中學，18年文憑試放榜考獲6科5**成績，通識科覆核後「升呢」，晉身7科5**狀元。Monica向來成績優異，在辯論隊及田徑亦有出色表現，經常代表學校參賽，師長及同儕對她有很大期望。

不過，Monica欠缺自信，無形對她施加很大壓力，獨自面對負面情緒，中四患上抑鬱症且有自殺念頭。情緒不穩又要準備考試，感覺情緒轉差會先放鬆或休息，之後再加緊溫習，文憑試後她升讀香港大學內外全科醫學士。以為是一個美好新開始，豈料彈性上課時間表，令她有時間「諗埋一邊」而令抑鬱症復發，高峰期一天要吃六、七顆藥物，遂決定休學。

情緒再次令她跌到谷底，今次將她拉上來的是一隻剛領養的小貓，由於小貓十分依賴她，「想像一旦我不在，牠會怎麼樣？」休學後，她多花時間了解自己，一直「循規蹈矩」從沒走出舒適圈，決定獨自勇闖英法兩地，旅程發生了不少插曲，Monica學曉面對而建立信心。

Monica很喜歡動物，但最初選科時受別人影響，而必定要入某大學，而且城市大學獸醫學學士課程當時未納入資助，一年學費12萬港元，故當時未有考慮。入醫科其中一個目的，是打算研究動物與人類相互傳染的疾病，最終她決定轉換跑道報讀獸醫，同樣可做研究。

轉科引來不少反對聲音，更令她一度質疑自己的決定。回想過去一年經歷，仍覺值得，「選科真的要基於自己的興趣。」她今年與同學籌備成立獸醫學科聯會，期望以活動及宣傳能提升學生和公眾關注動物權益，亦加強業界與學生的連繫。