3成冠心病患者疫下延醫　醫生籲應及早做手術

心臟病為本港第三號殺手，進行「通波仔」手術能夠增加病人存活率；惟今年受疫情影響，不少病人擔心手術後需住院，會增加受感染風險，故打算「拖得就拖」；現年79歲的張伯，今年初身體突然變得虛弱，故農曆新年前夕，到公立醫院檢查，始發現一條血管已塞75%，當時院方為張伯排期同年9月見醫生，惟其家人擔心張伯入院會受感染，故嘗試向私家醫院求醫，但高昂的手術費用使他們卻步。

除了張伯之外，本港有不少患者擔心受感染而不敢到醫院求診。一項本港研究以醫管局啟動「緊急應變級別」為界線，將急性冠心病患者分爲兩個組別：啟動前（組別1）及啟動後（組别2），結果發現組別2，有多達33%的患者錯過血運重建的黃金治療時間；有12.5%的患者出現心源性休克，院內死亡率亦由啟動前的5.9%升至12.5%，升幅約一倍。香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科林逸賢醫生解釋，疫情下，患者害怕醫院是高風險地方；另一方面，醫療系統需優先處理染疫患者，令其他患者延遲治療。

幸好張伯從報紙廣告得知香港亞洲心臟中心的「暖心行動」，致電預約幾日後便見醫生，發現除了血管栓塞，還出現心臟衰竭，心臟功能已經下跌70%，即時安排張伯做通波仔手術，現時體力已回復正常。

香港亞洲心臟中心指，由今年疫情2月起至7月上旬，以貼近公院的價錢，一共處理了133宗通波仔手術個案，當中有22%患者屬急性冠心病。此外，中心亦引入生物適應支架及新技術：「360心臓動脈粥樣硬化切除器」及「衝擊波通波仔」，能夠有效地磨走心血管內壁的鈣化物，避免磨太少或太多，亦可減低支架斷裂及手術併發症的風險。中心提醒，有需要患者應及早接受手術，避免心臟病發。