新冠肺炎疫情爆發8個月　全球確診破2000萬宗

英國傳媒周一（10日）報道，新冠肺炎疫情持續，全球累計確診病例突破2000萬宗，超過72.8萬名患者病歿。眾多國家當中，美國、巴西及印度三國的病人，共佔總確診數一半以上。

自中國湖北武漢年初公布首宗確診病例後，需近6個月時間才達到1000萬宗，但僅過了40多天就突破2000萬關口，顯示疫情正加速。其中拉丁美洲疫情擴散速度最快，病例目前已佔全球28%，而死亡人數則佔30%以上。

隨着一些國家第一波疫情尚未到達頂峰，而另一些國家疫情反彈，加上各地政府在應對措施上存在分歧。有專家估計，在疫苗研發成功前，困境會持續下去。

【全球最多確診病例首5個國家】（截至香港時間周二早上3時）

1/美國：約522萬人確診；16.5萬人死亡

2/巴西：近304萬人確診；10.1萬人病歿

3/印度：約226.7萬人染疫；4.5萬人病亡

4/俄羅斯：約89.2萬人確診；1.5萬人逝世

5/南非：逾55.9萬人確診；1萬人病死

【全球新冠肺炎確診數增長時序】

2020年

1月19日：100宗

3月6日：10萬宗

4月3日：100萬宗

6月28日：1000萬宗

8月10日：2000萬宗