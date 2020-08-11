港區國安法：國安處持手令率200人抵壹傳媒大樓搜查

《港區國安法》通過後，警方即搜查傳媒機構，是開埠以來首次。警方國家安全處、刑事部及軍裝警員一行約二百人，昨早持法庭手令浩浩蕩蕩抵將軍澳壹傳媒大樓搜查，其中黎智英及壹傳媒行政總裁張劍虹雙手遭反綁鎖上手銬，被押返上址搜查，同時，該集團發出內部通告指出現突發狀況，着員工暫時不要上班。警方在大樓逗留近五小時後，先帶走廿五箱證物離去，包括手機、電腦及文件等；另有警員下午仍留守，陸續再檢走多箱證物。

約二百名警員於昨早九時五十五分持法庭手令，以偵查危害國家安全罪行為目的，進入上址大樓搜查；警方流動指揮車等停泊在大樓外，並在對開道路拉起封鎖線，所有進入大樓的人士須登記。據了解，該集團向員工發出內部通告，指出現突發狀況，着員工暫時不要上班，上班途中的人可即時折返，已上班的同事則須留在座位工作。

黎智英則於近一小時後抵達，雙手被鎖上手銬，與一批警員同往位於二樓編採部的辦公室調查，期間警方封鎖二樓一半範圍。至中午十二時，張劍虹亦被鎖上手銬，雙手被套上膠袋，被押到同在二樓的辦公室搜查，期間有律師到場了解。現場消息指，另有警員手持膠袋到大樓的控制室，疑翻看閉路電視片段搜證，亦有警員搜查大樓的三及四樓，據知分別為行政部及伺服器房。

中午一時半，黎智英被押上私家車，離開大樓送往旺角警署扣押；而張劍虹則於半小時後被押走。至下午二時半、即警方進入大樓近五小時，一批警員用手推車把廿五個載有證物的藍色膠箱推至停車場，搬上貨車運走，據知內裏放有手機、電腦及文件等。現場部分地方解封，員工陸續返回工作，而有警員下午仍在三、四樓搜證，隨後用手推車推走多箱證物；據知，證物被運送至馬鞍山警署。至傍晚六時許，所有警員撤離大樓及對出一段駿盈街。

警方國安處高級警司李桂華在現場指，今次情況較特殊，由於上址為一個傳媒機構，故他與負責的警司先進行評估，決定哪些部門不可以搜，例如編採部，之後再分配工作，形容搜查過程進展順利。他及後再現身解釋警員進入編採部原因，指出因被捕人士辦公室在二樓，故無可避免到該部門。警方在社交網站專頁表示，根據國安法第四十三條實施細則附表一，為偵查危害國家安全罪行，警方可向裁判官申請手令，授權警方進入指明地方及進行搜查。