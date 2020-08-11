東方日報A1：警國安處拘黎智英三父子搜壹傳媒　通緝Mark Simon

《港區國安法》在港實施逾一個月，警方國家安全處昨日出動逾二百人展開歷來最大規模的搜捕行動，拘捕壹傳媒黎智英、其兩名兒子、四名壹傳媒高層、前香港眾志成員周庭及兩名前學運成員等十人，又進入將軍澳壹傳媒大樓搜查。黎等人涉嫌利用外國戶口，以財政資助「我要攬炒」組織，涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，單是黎便懷疑資助該組織一百五十萬元。另外，黎等傳媒高層涉嫌串謀欺詐，以欺詐手段用低價騙取使用廠房的權利。消息指，警方已扣留各人手機，稍後會為各人抽取DNA樣本及扣留旅遊證件，十人被通宵扣查。

國安處、刑事部及港島總區及軍裝人員昨晨七時許採取拘捕及搜查行動，共拘捕九男一女，年齡介乎廿三至七十二歲。被捕人士包括黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光；另包括身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤。而身處美國的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。

據知，警方在資訊及通訊科技部取走一個伺服器，涉及黎智英的名下物業資料，又在人力資源部取走部分文件，涉及數位被捕高層及員工的資料；另取走所有員工的職員編號、近月出入紀錄及大閘的閉路電視影像。

警方國安處高級警司李桂華昨晚在記者會表示，警方發現一個由兩男一女負責運行的團夥，透過宣傳，積極要求外國及國際組織制裁和封鎖香港；而一班人包括傳媒高層利用外國戶口，於財政上支持有關團夥，而自國安法成立後，該團夥仍積極運作，警方共就該罪行拘捕五男一女。據知，警方手令涉十九間公司的商業紀錄等資料，且有效期至下月六日。

警方另收到投訴，指傳媒公司高層涉嫌串謀欺詐，以欺詐手段用低價騙取使用廠房的權利，案中共涉及六名男子，其中兩人涉違港區國安法。據悉，涉案人士包括張劍虹、周達權、黃偉強及吳達光，同涉及串謀欺詐罪，而周達權則另涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎等人涉及的串謀欺詐，在壹傳媒的廠房涉嫌經營獨立公司，為十七間公司提供「公司秘書」服務。根據規定，應向科技園公司申報，但有人以欺詐方式作出虛假聲稱。

李又指，被捕人士不會因為單寫貼文而觸犯法例，而是有人透過財政支持而最終令香港被制裁，且涉及「幾大筆錢」。根據港區國安法，勾結外國而令香港受制裁已觸犯法例，他又指該團夥與過去一年的社會運動有關連。

《港區國安法》列明四類罪行，即分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，量刑分為三級，按嚴重程度判刑，主犯或罪行重大者，量刑起點為十年至最高終身監禁；積極參加者，處三年至十年監禁；對於其他參加者，判處三年以下有期徒刑、拘役或管制。當中以觸犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的人士，量刑起點以三年起計，為四種罪行中刑罰較重的一項。而黎亦涉嫌煽動意圖罪，即發表煽動文字，任何人作出或企圖作出煽動意圖作為、發表煽動文字、刊發煽動刊物等，一經定罪，可判處罰款五千元及監禁兩年，其後定罪可處監禁三年。

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