網民熱話：醫生準時收工　野蠻女大鬧診所「咁我點算？」

遲到是不少人陋習，但遲到還要聲大夾惡，就難免令人反感。近日有診所護士在網上分享一段遇上野蠻女的經歷，對方於診所收工後求診不果，竟揚言要向醫療卡公司投訴，更囂張說，「聽日你哋仲喺度，我就唔姓張」，行徑令人哭笑不得。

該名診所護士日前在Facebook專頁「診所低能奇觀」投稿，文中指，日前一個晚上約8時，事主留在診所埋數，期間電話不斷響起，又聽到有人敲門，因當時診所已收工，故未有理會，直至離開診所時，事主碰上該名女子求診。事主於是解釋，已過了診症時間，醫生亦已離開，着對方翌日再來，惟女子卻非常激動：「醫生走咗？咁我點算？叫醫生負責任啲好唔好」。事主雖再重申診所開診時間，但女子竟說，「冇睇錶，唔知時間，唔知你哋會咁準時收工」，更語帶威嚇說，「我打電話去醫療卡熱線，話你哋唔幫我睇病，唔知後果會有幾嚴重呢？」「聽日你哋仲喺度，我就唔姓張」。

有網民直言女子行為難以理解，「自己睇病都唔負責，要個醫生負責」，亦有人嘲諷其「改姓」的說話，「可能佢有幾個姓可以改呢」、「如果真係改咗姓，就要換過張醫療卡啦」。

網民有話說

Kyankyan：又唔帶錶，又唔知時間

Wai Lun Kwong：搭巴士去睇街症啦

梁見星：點解覺得拎住醫療卡就大晒咁

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