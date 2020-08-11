港區國安法：黎智英上手銬押抵西貢遊艇會　至今扣查逾30小時

港區國安法實施超過1個月，警方國安處昨日(10日)拘捕壹傳媒黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層以及另外3人，涉勾結外國勢力，違反國安法，或串謀詐騙等罪。國安處昨深夜表示，所有被捕人現正被扣留調查，警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。黎智英今早(11日)被押往西貢遊艇會搜證，並在逗留約1小時後，再被押解上車離開。黎一度被押往西九龍警察總部，及後再返回旺角警署。

押解黎智英的警方車輛於早上約11時抵達遊艇會，以搜查黎的遊艇。黎之後雙手被從後鎖上手銬，從一輛七人車落車，被5名警員押解並帶上一艘遊艇搜證。警員曾經登上過現場2艘遊艇搜證，過程中黎疑似有2名律師陪伴在側。逗留約1小時，約中午12時10分，黎再在7名警員押解下離開遊艇返上岸，並登上私家車離開遊艇會。警員將黎押上私家車準備帶走時，現場有人高聲指斥黎是「世紀大漢奸」。

黎智英昨晨9時40分遭鎖上手銬，帶離住所。警方之後派員分批到壹傳媒大樓、黎智英次子經營的食肆「四季常餐」及「YakiniKuu」搜證，並押解黎返回壹傳媒的辦公室協助調查，之後押黎返旺角警署。而壹傳媒行政總裁張劍虹亦被鎖上手銬押返其辦公室助查。壹傳媒大樓於下午約2時半解封，搜查行動歷時近5小時，警方檢走約25箱證物。

警方國家安全處高級警司李桂華昨晚上表示，昨日共拘捕9男1女，年齡介乎23至72歲，分別涉嫌違反港區國安法及串謀詐騙等。被捕人士10名人士包括黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光、「香港故事」成員李宇軒，及學民思潮前成員李宗澤，及香港眾志前成員周庭。另外，身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。

黎智英被捕第二日(8月11日)時序表

時間/警方行動

凌晨/黎智英被警方通宵在警署扣查

10:30/黎智英由旺角警署被押往西貢遊艇會搜證

11:00/警方押解黎智英的車輛抵達西貢遊艇會

11:30/黎智英雙手被從後鎖上手銬，遭5名警員押解上一艘遊艇搜證

12:10/黎智英被多名警員押返岸上，期間有2名疑似律師陪伴在側。警員將黎智英押上私家車帶走，有市民指斥黎是「世紀大漢奸」

12:15/押解黎智英的警方私家車離開西貢遊艇會，駛往西貢公路，返回旺角警署

15:05/押解黎智英的警方私家車駛離旺角警署，駛往西九龍警察總部

15:15/押解黎智英的警方私家車私家車到達西九龍警察總部，其後再返回旺角警署