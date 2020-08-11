80後金融人決意移民　盼他鄉建「港人經濟圈」

自港區國安法實施以來，各界就此爭議不斷，有人認為是香港再出發的定海神針，亦有人認為是削弱香港自由民主、人權法治等核心價值。香港人習慣用腳來投票，土生土長的80後金融人梁先生亦不例外，他決心移民，期望在他鄉窮途再生，重建港人經濟圈。

梁先生成長於港英時代，享受了香港的黃金時期，只要肯拚搏，不愁沒有出路。他後來到澳洲讀大學，畢業便回港從事金融行業。現在不少學生都希望畢業後留在彼邦發展，繼而入籍開展新生活，但當年的梁先生並沒有選擇這條路，反而急不及待回到他的家—香港。「每次搭飛機返香港都book窗口位，忍不住想睇香港夜景，因為香港係我家。」

梁先生從來沒有打算移民，但在國安法通過的晚上，他產生了離開的念頭，「睇住新聞通過，以為自己發緊夢，個心拿住拿住。」他認為自己所珍愛的香港已變質，對未來的恐懼和不安是前所未有的，「究竟未來我哋喺香港生活，講一句口號，會唔會牽涉國安法呢個問題呢？其實都好擔心。」

「離開呢個決定其實係好痛苦」，梁先生坦言，感情上他難以割捨留港的家人、朋友，甚至一班共同進退的香港人，但他清楚，他更愛的是與生俱來的自由，「既然我改變唔到事實，我惟有離開。」

若為自由故，一切皆可拋是他的宗旨，毅然放棄在港建立的一切，梁先生並不感到可惜，「如果去到做唔到金融業，過到去揸Uber我都無所謂。」他平淡地說只要移民申請通過，便會馬上離開。

他表示雖然人在外地，但仍會心繫香港，「有人適合留守，我覺得自己更適合做外地支援。」他相信未來會有不少港人移民，但他有一個心願，就是約定大家在異地再會，集結大家的力量建立一條屬於香港人的街，讓港人在外地「有多個照應」，互助互愛，重燃港人的團結精神。