九巴車長與人爭執 報稱巴士在紅隧被人劫走

報稱被人劫走的九巴，其後駛回紅隧隧道口巴士站。（任方攝）

香港竟然有人騎劫載客巴士？有九巴工會指，今早有車長報稱其駕駛的九巴116號線巴士，在紅隧巴士站被人劫走，當時車上載有大批乘客。九巴回覆指，涉事車長當時與人爭執，為免阻塞交通，現場的九巴車務督察決定駛走巴士。

香港專營巴士僱員總工會今早(11日)向傳媒表示，該會一名主任兼負責駕駛九巴116號線巴士的車長，向該會報稱其於紅隧往香港方向的巴士站，被人劫走其負責駕駛巴士，車長報警。

該會主席郭志誠表示，當時車長曾落車與現場的城巴職員爭執，突然有人上車並駛走巴士，而巴士當時載有大批乘客，未知駛走巴士人士是否九巴職員。他又指，涉事巴士最後駛回紅隧巴士站，車長報稱遺失了2000元財物。

涉事車長李先生表示，事發時嘗試將巴士駛入巴士站，但前方有一輛城巴阻擋，他曾經響按，及後將巴士駛入站，但一名城巴職員走近車頭並用手機拍攝他，他向現場九巴車務督察求助，而一名車務督察要求他落車，並坐上巴士駕駛座將巴士駛走。李指，當時他的財物留在車上，形容自己像被人打劫。

九巴回覆查詢時指，涉事車長當時與人爭執，為免巴士不能離站會阻塞現場交通，現場一名九巴車務督察運用獲賦予的權力駛走巴士，繼續接載乘客完成餘下行程，而涉事車長當時知悉駛走巴士者的身份是九巴車務督察。警方表示，案件列糾紛處理。