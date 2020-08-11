理大研手提儀器測新冠病毒　最快半小時有結果

食物及衞生局局長擔任主席的研究局早前批出第二輪合共5900萬港元的撥款，資助23項由本地大學進行的研究。香港理工大學負責當中8個研究，共獲1800萬港元的撥款。其中一個研究是開發及評估檢測新冠病毒的低成本手提儀器，可在機場，檢疫中心和診所等分散的環境，快速篩查感染個案，最快半小時可得出檢測結果。

該手提儀器設備利用金納米粒子，透過恒溫環狀擴增法，檢測新冠病毒。團隊將採集樣本，進行篩選驗證，其後再對照不同嚴重程度的肺部炎症患者的血液樣本，比對實際與估算出的症狀惡化程度和治療效果。而且採樣方法上並無特定要求，團隊未來將測試直接將病人樣本進行檢測，省略抽取樣本中核糖核酸（RNA）的步驟。目前團隊已初步研發出相關儀器，最快半小時可得出檢測結果。

另外一項研究會為新冠病毒進行全基因組測序，並建立地理系統發育數據庫，鑑定社區中傳播的新冠病毒變異，研究人員將對至少500至1000個病例進行全基因組測序，再將有關的病毒基因系統數據庫與地理信息系統連結，以了解病毒基因組的多樣性及其地區分布，推斷出病毒在社區的傳播鏈。

研究團隊會與醫管局九龍東、九龍西、港島東及新界西聯網合作招募病人提供樣本進行病毒基因測序，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，目前社區爆發，有多宗源頭不明個案，但與傳播鏈不明顯，團隊會分析病人的病毒基因、其發病時間及位置等，以找出傳播源頭，及社區內是否有多於一種新冠病毒。

此外，疫情爆發期間，曾出現有公共屋苑內傳播個案，部分個案被指與渠管有關。理大另一研究項目會調查從公共屋苑排污水通風管道釋放的氣溶膠分布特徵，並建立感染危機評估模型。