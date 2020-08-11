現屆立會議員獲延任1年包括被DQ 4泛民　政界指DQ為下屆參選資格

十三屆全國人大常委會第21次會議今（11日）午表決，全票通過關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責決定，根據人大有關決定，今年9月30日後，香港特區第六屆立法會繼續履行職責，不少於1年，直至香港特區第七屆立法會任期開始為止，而香港特區第七屆立法會依法產生後，任期仍為4年。

換言之，第六屆立法會共66名議員，包括4名早前被取消下屆立法會參選資格(DQ)的泛民議員，即郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒及梁繼昌，均可延任1年。

對於第六屆議員獲延任1年包括4名被DQ泛民，有資深建制派中人指，今次人大決定字眼重點在「繼續」兩個字，「如果是『繼續』，當然是原本議員已經有資格，就是原本的議員繼續做，你這麼多年都容許他做了，如是『繼續』，就是繼續。」

她續指，4名被DQ泛民仍是第六屆立法會議員，若要解除任何議員職務，均跟基本法第79條程序才可，例如有議員犯刑事罪行，判監1個月以上，經立法會出席會議議員三分之二通過才可。

內地官媒於人大常委會全票通過今次決定後指，與會人員一致認為，香港立法會是特區的立法機關，是香港政治體制的重要組成部分，依法行使制定、修改和廢除法律，審核、通過財政預算，批准稅收和公共開支等重要職權。

官媒又指，香港特首會同行政會議因應新冠肺炎疫情形勢，決定將第七屆立法會選舉推遲一年。為維護香港憲制秩序和法治秩序，確保特區政府正常施政和社會正常運行，人大常委會就第六屆立法會繼續履行職責等相關問題作出決定，符合憲法和香港基本法的規定和原則，是必要的、適當的。