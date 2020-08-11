打示威者判社服　中年婦甫離庭再罵記者曱甴

49歲無業女子於去年8月在將軍澳尚德邨夜市飲醉後，辱罵示威者為「曱甴」，一名在場男子不甘受辱與她爭執，她掌摑及推對方的胸口，及後另外4名途人加入勸交，亦先後遭她掌摑及用拖鞋打臉受傷。較她年輕11歲的同居男友試圖護花，期間亦揮拳打傷一名途人。該對姊弟戀情侶因而惹上官非，他們早前承認普通襲擊及襲擊致造成身體傷害共6項罪名，今日(11日)在觀塘法院分別被判180及100小時社會服務令。

兩名被告分別為49歲無業女子江詠虹，以及38歲地盤工人李朝偉。江被控2項普通襲擊及3項襲擊致造成身體傷害罪，她今被判180小時社服令；李則被控一項普通襲擊罪，他被判100小時社服令。

案發於去年8月28日凌晨，受傷的4男1女年齡介乎19歲至58歲，當中包括退休人士以及1名城市大學學生，他們經驗傷後，證實臉、手及胸口等分別有觸痛或瘀腫。

辯方求情指，女被告事發前曾飲啤酒，受酒精影響才犯案，她自認罪後已還押三周，現已深感後悔，冀法庭輕判。至於男被告，辯方指他本想平息糾紛拉開女被告，最終卻失控打人。

署理主任裁判官徐綺薇直言，女被告當晚完全失去理智襲擊多名途人，犯下「好大嘅錯」，惟考慮到她過往生活有規律，相信今次只是單一事件，她經過三周還押後，應明白失去自由的可貴，法庭接納她無預謀犯案，事主傷勢輕微，遂按感化官建議判處社服令；徐官並告誡她應汲取教訓，日後「唔好再胡亂出手打人」。至於男被告，徐官亦接納他有悔意，遂判他接受社服令。

女被告離開法院時以銀紙遮面，並大罵在場記者「黑記曱甴」，男被告則在旁默不作聲。他們其中一名年老男親友更突然從後推撞記者，令到一名男記者眼鏡飛脫，之後更嘲弄記者：「哎呀，乜行路咁唔小心撞到我呀？」