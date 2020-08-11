今增33宗確診 多1名印傭中招 發病時已到新僱主家工作

新冠肺炎疫情開始回落。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(11日)公布，香港新增33宗確診個案，為連續第9天確診數字少於百宗。新增個案中有1宗屬輸入病例，為印度經多哈抵港的海員。其餘32宗為本地確診，累計病例達4182宗。另有逾50宗初步確診。

本地確診個案中，有17宗與之前確診個案相關，其中10宗為家人朋友相聚時受感染。葵涌碼頭再增1宗個案，另有3宗初步確診。廣華醫院群組多2宗病例。九龍灣耆康會啟業護理安老院多一宗個案；荃灣楊屋道街市有一宗確診個案，是賣凍肉的員工。

今日亦再多1名印傭確診，她於8月2日開始不適，於7月16日至7月23日間幫朋友照顧一名長者，之後於7月23日至8月3日間入住旺角長旺道長興大廈9樓一間宿舍，並於8月3日至8月6日到新僱主位於大角咀的家中工作，先後入住過大角咀中原樓及中堅樓，照顧兩名長者。

醫院管理局總行政經理何婉霞表示，北區醫院有一名護士昨日為一名入院病人抽取鼻咽樣本，該病人確診，而護士當時沒有戴面罩，只戴眼罩、N95及保護衣，醫院會安排該同事進行28日的醫學監察，而檢測結果呈陰性。