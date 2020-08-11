免費檢測擴至渡輪港鐵電車　有船長指為保距離見熟客扮唔識

新冠肺炎疫情至今，有多宗涉及運輸業員工的感染個案。運輸署昨(10日)表示，原本為的士及公共小巴司機提供的病毒檢測服務，由今日(11日)起擴展至渡輪營辦商、港鐵及電車公司的僱員。有船長表示乘坐渡輪的人數大減，會避免接觸乘客，以免受感染。亦有巴士司機恐增醫療負擔，故不打算作檢測。

渡輪船長李先生認為，雖然渡海小輪的感染風險相對低，但每日仍需接觸一定數量的乘客，故會抽空作檢測，又稱即使擔心疫情擴散，但為生計只能繼續工作。他又坦言疫情至今，乘客減少了近一半，以往會跟熟客聊天，但現在幾乎不會接觸，保持適當距離，形容為「見到都會扮唔識」。

船員蔡先生指，員工不需在密集的環境下工作，能長期呼吸新鮮空氣，傳染機會較低，但為「買個安心」，仍會作病毒檢測。他又指，所有員工均有做好防疫措施，並於開船前消毒船隻及座位，以提高市民的信心。

另外，「早更」巴士司機鍾先生表示，檢測服務應留給高風險人士，或有需要的司機，若所有司機均作檢測，反而會加重醫療負荷，又稱自己並沒有病徵，故不會接受免費檢測。他坦言，政府即使限制市民在公共交通工具內戴口罩，但仍有人沒遵守，他指平日需勸喻該等人士做好防疫措施，若屢勸不果或會拒絕接載，以確保所有乘客的安全。