社區檢測計劃再擴大　涵蓋8區逾4萬名居民

民政總署與東華三院人員明日（12日)會到竹園北邨松園樓派發咽拭子採樣套裝。

新冠肺炎未止，民政事務總署再度擴大社區檢測計劃的範圍，涉及共8區的樓宇和屋邨，為居民提供一次自願免費檢測服務。這次檢測計劃共涵蓋22幢樓宇及若干村屋，涉及約44000名居民。計劃會陸續擴至其他樓宇和屋邨，會適時通知居民檢測時間表。

民政總署與東華三院人員明日（12日）會先到黃大仙竹園北邨松園樓和大角咀大同新邨大公樓向居民派發咽拭子採樣套裝和登記表格，並會交予華昇診斷中心進行測試。

民政總署發言人表示，這些樓宇和屋邨由衞生署衞生防護中心轉介，風險較高，因此優先為有較多確診個案的樓宇居民作檢測，以便集中資源早日找出隱性傳播鏈。

最新獲社區檢測的樓宇和屋邨：

●黃大仙區

竹園北邨松園樓

●油尖旺區

大角咀大同新邨大公樓

●沙田區

美林邨美楓樓

顯徑邨顯慶樓

●元朗區

南坑村

天澤邨澤星樓

●西貢區

將軍澳彩明苑彩富閣

富寧花園第6座

●荃灣區

象山邨秀山樓

●九龍城區

德朗邨德瑞樓

●葵青區

長康邨

長青邨青松樓