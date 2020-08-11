童黨勒索11歲女童不遂　兩人認施虐拍祼照候懲

11歲女童疑遭童黨勒索2萬港元但無力支付，遭童黨用鎅刀割傷，又被綁在柱上施襲，更在殘廁內被拍下裸照。警方事後拘捕10名男女童，控以他們有意圖而傷人和勒索等16罪。案件今（11日）在粉嶺法院再訊，其中兩名男被告認罪，還押至8月26日判刑；一名女被告獲准自簽2000港元守行為2年，控罪撤銷；餘下被告則要求毋須答辯，保釋至10月6日再訊。

案中6男4女被告年齡介乎10至15歲，控罪指其中9人於今年2月底至3月11日期間，分別在大埔多處襲擊X。此外，有部份被告另被控在富亨邨一殘廁內，製作兩張X的裸照，及以恫嚇方式不當地要求X交出2萬港元。

今日認罪的兩名男童是15歲的第四和13歲的第十被告，他們分承認普通襲擊、製作兒童色情物品和勒索等罪；獲准簽保守行為的女童則為11歲的第九被告，她被控一項製作兒童色情物品罪。

針對3人的案情指，X於去年底認識第九被告後，加入對方的童黨。至今年3月10日，X和第九被告遇見童黨中其他人後，一同前往大埔翠屏花園商場的平台，當時兩名已認罪的男被告亦在場。

期間有人透過電話勒索X，X拒絕，兩名男被告遂按指示對她拳打腳踢。X隨後被帶往附近的籃球場，被綁在柱上並蓋着頭，更遭索2萬元。X表示無力支付，第四被告等人遂襲擊她，更將煙灰彈向她的頸令她受傷。

由於X無法支付金錢，有人要她選擇被打或被拍下裸照，她選擇後者。第四和九被告等人遂將X押往商場殘廁，X在指示下拿起上衣和褪下褲子，讓人拍攝裸照。第九被告其後將照片發送給他人。

X最終將事件告訴祖母，祖母於是報警並拘捕涉案人士。

辯方為兩名男被告求情指，他們均非策劃者，願意協助控方頂證其他被告。裁判官押後二人的判刑，期間索取勞教中心和感化官等報告。