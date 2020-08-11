中大發現白血球DNA端粒長度　可識別糖尿病人患心血管病風險

糖尿病患者患上心血管疾病的風險較常人高2至4倍。中大發現，「DNA端粒長度縮短」是有效的生物標記，能找出有較高風險患上心血管疾病的二型糖尿病病人，研究團隊從患心血管疾病的糖尿病人白血球中，提取DNA中進行數據研究，發現病人DNA端粒的長度較沒有心血管疾病患者短，凸顯控制其他可改變風險因素的重要性。相關研究已於糖尿科著名醫學期刊《Diabetes Care》發表。

根據以往理論，每當「白血球端粒相對長度」縮短1個單位，病人出現心血管疾病的風險便增加25%。根據中大醫學院團隊進行的研究顯示，約15%二型糖尿病患者在本港公立醫院門診確診時已知患有心血管疾病，另有15%患者在確診後平均6.7年患上心血管疾病。

該團隊研究了5349名本港二型糖尿病人的數據，從病人白血球提取的DNA中，量度「白血球端粒相對長度」，並分析病人的基線臨床數據。當中808名病人在確診時已知患有心血管疾病，另外有1,140名病人在13年跟進期內患上心血管疾病，研究發現這2類患者的DNA端粒長度都較沒有心血管問題的患者短。

中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任馬青雲表示，研究顯示，「白血球端粒相對長度」縮短不僅與過往的心血管疾病有關，還預測了病人未來患上心血管疾病的風險，反映「白血球端粒相對長度」在識別高危罹患嚴重心血管疾病的二型糖尿病患者上，能夠作為有效的生物標記，亦凸顯了替這些病人控制其他可改變風險因素的重要性。