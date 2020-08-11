第7輪保就業名單　美心袋3.21億　迪士尼麥當勞各袋逾億

資助僱主支薪的保就業計劃，今日(11日)公布第1期第7輪獲發補貼的僱主及企業名單，涉及約1.69萬名僱主，工資補貼額約62.3億港元，承諾受薪僱員人數約27.7萬人。美心食品有限公司獲發最多補貼，達3.21億港元，由港府與華特迪士尼擁有的香港國際主題樂園有限公司亦獲發1.53億港元，在公司註冊處名為MHK Restaurants Limited的香港麥當勞亦獲逾1.37億港元補貼。

零售方面，永旺(香港)百貨有限公司的補貼達5994萬港元，員工人數3013人；新世界集團的康瑋有限公司獲1026萬港元，承諾受薪僱員406人，該公司管理及營運零售店為「Free Duty」。在反修例示威中屢遭針對的元氣壽司(香港)有限公司，補貼額約4335萬港元，員工人數2204人。

航空業方面，香港航空獲補貼7712萬港元，承諾受薪僱員人數2940人。國泰航空公司空中服務員工會獲批5.4萬港元，有2名承諾受薪僱員。地勤設備工程有限公司獲發577萬港元，涉及人數222人。

多間學校亦榜上有名，包括香港國際學校、香港專業進修學校(港專)、香港樹仁大學，均近逾900萬港元補貼。

總結第1期保就業計劃，獲最多補貼的僱主是國泰航空，獲批4.5億港元，承諾受薪僱員人數為17703人，未計及旗下多間附屬公司；其次為牛奶有限公司獲逾3.99億港元，僱員人數是21611人；九龍巴士(㇐九三三)有限公司則獲3.24億港元，共有12590名僱員；美心食品有限公司及香港電訊緊隨其後，分別獲批3.21億港元和2.68億港元。

計劃秘書處指，目前已發放的第1期工資補貼合共涉及約432億港元，涵蓋接近14.6萬名僱主及承諾受薪僱員總人數約187萬。該處正安排向下一批約7500名成功申請僱主發放約26億港元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約11.6萬人。

該處又指，截至本月10日共收到346宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數及／或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。秘書處及代理人正積極跟進舉報，至今分別向勞工處及海關轉介了31宗及1宗舉報或投訴個案，另外亦向強積金管理局轉介了2宗涉及僱主沒有為僱員作強積金供款的投訴。